नेपाल बाढ़ में लापता हुई बेटी, 2 महीने बाद भी मां को इंतजार, घर में रखा है आखिरी निशानी वाला सूटकेस

प्रियंका की 63 वर्षीय मां मधु के लिए दिन का सबसे अहम और भावुक हिस्सा उनके फोन में पड़ा एक 6 सेकंड का वीडियो है। गहरे रंग की जैकेट और टोपी पहने प्रियंका टट्टू पर सवार हैं, पीछे नीला आसमान है और चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान। मां मधु हर रोज उस वीडियो को बार-बार चलाकर देखती हैं। कई बार स्क्रीन को जूम करके बेटी का चेहरा करीब से देखने की नाकाम कोशिश करती हैं। प्रियंका का छोटा भाई तरुण बताता हैं कि मां को यह समझाना नामुमकिन है कि वो वीडियो न देखें। अब मैं भी उनके साथ बैठकर यही कहता हूं कि 'देखो प्रिया कितनी खुश थी, वो भगवान के पास गई है।' किसी मां से उसकी बेटी को ढूंढने का हक कैसे छीना जा सकता है?