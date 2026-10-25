Bihar Politics: जदयू से निकाले जाने के बाद जनसुराज उम्मीदवार के साथ दिखे अनंत सिंह, दे दिया बड़ा बयान

Anant Singh Expelled From JDU: जेडीयू ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद अनंत सिंह लगातार जेडीयू (JDU) पर निशाना साधा है। इसी बीच विधायक अनंत सिंह अपने सरकारी आवास पर बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के साथ बैठे नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिना मतलब के मुझे निकाल दिया है, इसलिए अपनी ही पार्टी बनाएंगे।