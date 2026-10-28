बिहार MLC चुनाव में बड़ा उलटफेर: 30 साल बाद ढहा नवल यादव का किला, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी हारे

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दशकों से शिक्षक राजनीति के केंद्र में रहे दो प्रमुख नेता अपनी-अपनी सीटें बचाने में नाकाम रहे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव, जो पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार पांच बार यानी 30 वर्षों तक एमएलसी रहे थे चुनाव हार गए हैं। वहीं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉ. मदन मोहन झा को दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण, इन चारों शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को अपनी सीट गंवानी पड़ी है।