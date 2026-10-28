चीन में पीएम मोदी ने जो बात कही थी, वो अब दिल्ली में होगी पूरी; पाकिस्तानी मंत्री को भी मिला न्योता

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को निमंत्रण भेजा है। इससे पहले मई 2023 में गोवा में आयोजित SCO विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मेजबानी की थी। पठानकोट और उरी हमलों के बाद से भारत ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से विराम लगा रखा है। हालांकि, वैश्विक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी जारी है।