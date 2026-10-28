Cyclone Arnab: चक्रवात अर्नब का असर तेज, तटीय इलाकों में भारी बारिश, ओडिशा ने बचाव के लिए उतारीं 313 टीमें

Cyclone Arnab Andhra Pradesh: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अर्नब ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और समुद्र में उठती ऊंची लहरों के बीच कई इलाकों में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बिजली व्यवस्था बाधित हुई है। काकीनाडा में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहीं ओडिशा सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान और राहत तैयारियां तेज कर दी हैं।