कर्नाटक में रद्दी बेचकर 480 बच्चों की पढ़ाई में मदद, 9 साल में जुटाए 50 लाख रुपये

Shantai Vidya Aadhar Yojana: घर के किसी कोने में पड़े पुराने अखबार, अलमारी में धूल खाती किताबें, स्कूलों के पुराने प्रश्नपत्र और कार्यालयों के अनुपयोगी कागज को आमतौर पर लोग रद्दी समझकर बेच देते हैं। लेकिन कर्नाटक के बेलगावी में इन्हीं बेकार वस्तुओं ने सैकड़ों गरीब बच्चों के सपनों को संवारने में बड़ा योगदान दिया है। बामनवाड़ी स्थित शांताई वृद्धाश्रम की अनूठी पहल से वर्ष 2017 में शुरू हुई ‘शांताई विद्या आधार’ योजना के तहत पुराने अखबारों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रश्नपत्रों और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं को एकत्र कर बेचा जाता है। इससे मिलने वाली राशि जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा पर खर्च की जाती है। पिछले 9 वर्षों में इस पहल से 50 लाख रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई और लगभग 480 विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिली है।