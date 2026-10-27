क्या है भारत-EFTA समझौता TEPA? निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग से जुड़ी अहम बातें

Liechtenstein Prince Alois: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में लिकटेंस्टाइन के हेरिडिटरी प्रिंस एलोइस और हेरिडिटरी प्रिंसेस सोफी का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के तहत दोनों देश अपनी विशेषज्ञता और क्षमताओं को जोड़कर आपसी लाभ वाली साझेदारी विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों अतिथियों के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। उन्होंने कहा कि लिकटेंस्टाइन की उन्नत विनिर्माण, इनोवेशन और वित्तीय सेवाओं में विशेषज्ञता को भारत के कुशल कार्यबल, विनिर्माण क्षमता और तेजी से बढ़ते बाजार के साथ जोड़ने से नए अवसर पैदा हो सकते हैं।