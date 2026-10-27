“नीलम देवी का क्या कसूर?” JDU से अनंत सिंह के निष्कासन पर बोले सांसद पप्पू यादव

विधायक अनंत सिंह को पार्टी मंच पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। नीतीश कुमार की छवि साफ-सुथरी है… सरकार को बचाने में अनंत सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रह्लाद यादव और आनंद मोहन को भी किनारे कर दिया गया था। हालांकि नीलम देवी ने क्या गलत किया? उन्हें बिना किसी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के राज्य में मंत्री बनाया गया था, वह भी सिर्फ कुछ राजनीतिक वादों की वजह से।