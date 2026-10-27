सेमीकंडक्टर से क्वांटम टेक्नोलॉजी तक, इन क्षेत्रों में नई खोजों पर भारत का फोकस पीएम मोदी ने बताया रिसर्च में तकनीक का सही इस्तेमाल

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में वैज्ञानिकों की स्वतंत्र सोच और रिसर्च की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि AI कई सामान्य काम तेजी से कर सकता है, लेकिन इससे वैज्ञानिकों की सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, AI से बचने वाले समय का इस्तेमाल नई खोजों, कठिन समस्याओं और नए प्रयोगों के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के क्षेत्र में भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले एक साल में लैब से बाजार तक पहुंचने के लिए तैयार तकनीकों के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके अलावा, निजी निवेशकों ने भी लगभग 12,000 करोड़ रुपये लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। इस तरह रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कुल 24,000 करोड़ रुपये की नई निवेश प्रतिबद्धताएं सामने आई हैं।