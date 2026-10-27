भगवंत मान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा – ‘उनकी जमानत जब्त होने दो’

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अभी से सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। संगरूर को पंजाब सीएम मान का गढ़ माना जाता है। संगरूर से ही राहुल 4 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान 'हिसाब मांगो' रैली की शुरुआत करेंगे, लेकिन मान बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। राहुल की रैली से पहले न सिर्फ वह संगरूर से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं, बल्कि राहुल के दौरे का भी मज़ाक उड़ा रहे हैं। राहुल के दौरे पर उन्होंने यह तक कह दिया, "उन्हें आने दीजिए। अगर वह ट्रंप को भी साथ ले आएं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।"