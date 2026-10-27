पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा को बढ़त, कांग्रेस के मौजूदा विधायक जयंत आसगावकर पिछड़े, शुरुआती रुझानों ने चौंकाया

प्रतीकात्मक तस्वीर
Vidhan Parishad Result 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन सीटों की मतगणना में पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा के कौस्तुभ गावड़े ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक जयंत आसगावकर चौथे स्थान पर पिछड़ गए हैं। दूसरे स्थान पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थन से चुनाव लड़ रहे सचिन सानप हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार दत्तात्रय सावंत तीसरे स्थान पर हैं। पुणे स्नातक सीट पर महाविकास अघाड़ी की हर्षदा जाधव और महायुति की डॉ. स्मिता जाधव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
शुरुआती रुझान सामने आने के साथ ही उम्मीदवारों के बीच मुकाबले की स्थिति स्पष्ट होने लगी है। पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा के कौस्तुभ गावड़े ने बढ़त बनाई है। वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार दत्तात्रय सावंत भी मुकाबले में बने हुए हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मौजूदा विधायक जयंत आसगावकर के पिछड़ने से चुनाव और दिलचस्प हो गया है। शुरुआती रुझानों में वह चौथे स्थान पर हैं। सचिन सानप को एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन प्राप्त है।
पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के दौरान कुल 51,511 वोट वैध पाए गए हैं। वहीं 1,675 वोट खारिज किए गए हैं। वैध मतों के आधार पर जीत के लिए 25,756 वोटों का कोटा तय किया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को जीत हासिल करने के लिए इस कोटे तक पहुंचना होगा। इस चुनाव में केवल शुरुआती बढ़त के आधार पर जीत का अनुमान लगाना मुश्किल है। तय कोटा हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को पर्याप्त वोट मिलने जरूरी हैं। यदि कोई उम्मीदवार जरूरी कोटा हासिल नहीं कर पाता है, तो चुनाव में लागू वरीयता मतों की गिनती के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे में दूसरी वरीयता के वोट भी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं।
पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी शुरुआती रुझानों के अनुसार मुकाबला कड़ा बना हुआ है। यहां महाविकास अघाड़ी की हर्षदा जाधव और महायुति की डॉ. स्मिता जाधव के बीच टक्कर है। दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबले की स्थिति पर मतगणना के अगले दौर में नजर रहेगी। इस सीट पर जीत के लिए जरूरी वोटों का कोटा अभी तय नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल किसी उम्मीदवार की जीत को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। मतगणना आगे बढ़ने के साथ ही दोनों उम्मीदवारों की स्थिति और साफ होने की उम्मीद है।
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