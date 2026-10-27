Legislative Council Elections Live: बिहार, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में MLC चुनाव के नतीजे आज, कौन मारेगा बाजी?

Live
MLC Election Result 2026: चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए आज मतगणना शुरू होगी। इन चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज शाम तक सभी सीटों के नतीजे सामने आने की उम्मीद है।
बिहार की 8 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। इनमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक क्षेत्र से हैं। स्नातक क्षेत्र में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी की सीटें हैं, जबकि शिक्षक क्षेत्र में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण की सीटें शामिल हैं।
कर्नाटक में 4 सीटों पर मतगणना होगी। इनमें दो सीटें स्नातक और दो सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। महाराष्ट्र में 5 सीटों के नतीजे आने हैं, जिनमें 3 स्नातक और 2 शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं। स्नातक क्षेत्र में औरंगाबाद, पुणे और नागपुर डिवीजन की सीटें शामिल हैं।
यूपी की 11 विधान पार्षद सीटों पर मतगणना होगी। इनमें 5 सीटें स्नातक और 6 सीटें शिक्षक क्षेत्र की हैं। स्नातक क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी डिवीजन की सीटें हैं। शिक्षक क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन की सीटें शामिल हैं।
27 Oct 2026, 9:11 AM IST
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन नतीजों को दोनों दलों के राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के इन चुनावों में कुल 14,81,310 मतदाताओं के लिए मतदान कराया गया था। मतगणना लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में हो रही है। मतगणना के दौरान सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, वीडियोग्राफी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति समेत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
27 Oct 2026, 8:39 AM IST
जन सुराज के एमएलसी चुनाव प्रत्याशी अनुज सिंह ने कहा कि हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जन सुराज पटना ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र की सीट बड़े अंतर से जीतने जा रही है। इस दौरान उन्होंने मतगणना को लेकर भी कुछ सवाल उठाए हैं। अनुज सिंह ने कहा कि जिन जगहों पर मतगणना हो रही है वहां कोई CCTV कैमरा नहीं लगा है। अनुज ने कहा कि इस मामलों को उन्होंने रिटर्निंग अफसर के सामने भी उठाया है।
27 Oct 2026, 8:19 AM IST
तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती मुजफ्फरपुर में एमआईटी परिसर में शुरू होगी।
27 Oct 2026, 7:45 AM IST
पटना की स्नातक सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां लड़ाई मोकामा विधायक व बाहुबली अनंत सिंह और JDU नेता नीरज सिंह के बीच है। अनंत सिंह और नीरज के बीच सियासी दुश्मनी बीते दिनों खुलकर सामने आ गई थी। जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन करने पर जदयू ने अनंत को पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज मतणगना के दौरान से जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह काउंटिंग सेंटर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां पर काउंटिंग हो रही है, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। काउंटिंग एजेंट के बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। बहुत गंदगी फैली है, बदबू आ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय