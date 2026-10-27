Legislative Council Elections Live: बिहार, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में MLC चुनाव के नतीजे आज, कौन मारेगा बाजी?

MLC Election Result 2026: चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए आज मतगणना शुरू होगी। इन चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज शाम तक सभी सीटों के नतीजे सामने आने की उम्मीद है।

बिहार की 8 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। इनमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक क्षेत्र से हैं। स्नातक क्षेत्र में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी की सीटें हैं, जबकि शिक्षक क्षेत्र में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण की सीटें शामिल हैं।

कर्नाटक में 4 सीटों पर मतगणना होगी। इनमें दो सीटें स्नातक और दो सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। महाराष्ट्र में 5 सीटों के नतीजे आने हैं, जिनमें 3 स्नातक और 2 शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं। स्नातक क्षेत्र में औरंगाबाद, पुणे और नागपुर डिवीजन की सीटें शामिल हैं।

यूपी की 11 विधान पार्षद सीटों पर मतगणना होगी। इनमें 5 सीटें स्नातक और 6 सीटें शिक्षक क्षेत्र की हैं। स्नातक क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी डिवीजन की सीटें हैं। शिक्षक क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन की सीटें शामिल हैं।