‘यूरोप और भारत मिलकर ग्लोबल मार्केट पर करेंगे कब्जा’, हेग में बोले पीयूष गोयल, इंडिया-EU ट्रेड डील को बताया गेमचेंजर

नीदरलैंड में भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय देशों और भारत के बीच व्यापार सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के औद्योगिक क्षेत्रों में इस साझेदारी को लेकर काफी उत्साह है। यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ सहयोग करने के लिए उतनी ही उत्सुक हैं, जितनी भारतीय कंपनियां विशाल यूरोपीय बाजारों में अपनी पैठ बनाने के लिए हैं। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह तालमेल अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में स्थिरता लाएगा और दुनिया को कम कीमत पर बेहतर उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराएगा।