बंगाल में 17 साल की छात्रा के साथ उस रात क्या हुआ था? जिसके आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर

गिरफ्तारी के बाद मंगलवार तड़के पुलिस आरोपी प्रह्लाद दास को घटनास्थल पर ले गई, ताकि घटनाक्रम को फिर से समझा जा सके और सबूत जुटाए जा सकें। जांच पूरी करने के बाद जब पुलिस टीम अपनी गाड़ी की ओर लौट रही थी, तब प्रह्लाद ने एक अधिकारी से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी से बचने के लिए एक अधिकारी पास की नहर में कूद गया, जबकि एक अन्य अधिकारी को गोली लग गई। इसके जवाब में, पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें प्रह्लाद दास को गोली लग गई। उसे तुरंत बंगांव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।