Punjab Election: एकता दिखाने के लिए एक गाड़ी में सवार हुए कांग्रेस के दिग्गज, AAP-BJP ने उड़ाया मजाक; कांग्रेस का पलटवार

दरअसल, वीडियो में कांग्रेस नेता सचिन पायलट SUV चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं केसी वेणुगोपाल आगे की सीट पर बैठे हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग और परगट सिंह पीछे की सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे है। इसके माध्यम से कांग्रेस प्रदेश में लोगों को संदेश देना चाहती है कि पार्टी के सभी नेता एकजुट है और एक साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ेंगे।