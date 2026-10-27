Cyclone Arnab Update: चिलिका झील में 29 अक्टूबर तक बोटिंग बंद, मछली पकड़ने पर भी रोक, अलर्ट मोड पर प्रशासन

चिलिका वन्यजीव प्रभाग के उप वन संरक्षक (डीएफओ) अमलान नायक ने बताया कि जिला प्रशासन ने झील में नावों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। मछली पकड़ने वाले जहाजों के साथ वन विभाग की नावों का संचालन भी सीमित रहेगा। वन विभाग की नावों का इस्तेमाल केवल अत्यंत जरूरी परिस्थितियों में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। सभी नावों को संबंधित जेटी पर सुरक्षित रूप से बांधकर रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, 29 अक्टूबर तक नावों और फेरी सेवाओं का संचालन बंद रहेगा।