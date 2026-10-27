यूक्रेन के कीव में यूनिवर्सिटी पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, मलबे में दबे कई लोग, जेलेंस्की ने मांगी एयर डिफेंस मदद

Russia-Ukraine war: रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया है। इस हमले में एक प्रमुख यूनिवर्सिटी कैंपस, मशहूर क्योटो पार्क, मेट्रो स्टेशन के आस-पास के इलाके और कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कीव के मेयर ने बताया कि इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका है। इसके साथ ही जेलेंस्की पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम देने में और देरी नहीं करने की अपील की।