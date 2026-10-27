Israel में आम चुनाव आज: बेंजामिन नेतन्याहू को आइजनोट से मिल रही कड़ी टक्कर, सरकार का गठन कैसे होता है?

इजरायली टीवी चैनल मतदान वाले दिन यानी आज एग्जिट पोल जारी करेंगे। हालांकि, एग्जिट पोल नतीजों से अलग भी सकते हैं। प्रारंभिक नतीजे कल यानी बुधवार को आएंगे। आधिकारिक नतीजे 4 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग पार्टी नेताओं से बात करेंगे और उस नेता को सरकार बनाने का न्योता देंगे जिसके सफल होने की संभावना उन्हें सबसे ज्यादा लगेगी। इस प्रक्रिया में एक महीने से ज्यादा लग सकता है। वह नेता विफल रहे तो हर्ज़ोग किसी दूसरे को मौका दे सकते हैं। अगर वह भी नाकाम रहा, तो नेसेट सदस्य राष्ट्रपति से तीसरे नेता को मौका देने का अनुरोध कर सकते हैं, और उसके भी विफल होने पर नए चुनाव कराए जाएंगे। 2019 से 2022 के बीच इसराइल में पांच बार चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि पार्टियां बार-बार मिलकर काम नहीं कर पाईं।