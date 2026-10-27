27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

वोटर फ्रॉड की जानकारी पर डोनाल्ड ट्रंप देंगे 10 लाख डॉलर, ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में भी लगाया धांधली का आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव को कथित तौर पर धांधली वाला बताते हुए सवाल उठाए, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के चुनावों में कथित वोटर फ्रॉड की जानकारी देने वालों के लिए 10 लाख डॉलर के इनाम की घोषणा की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Updated: 27 Oct 2026, 6:43 AM IST

Donald Trump news

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो-- ANI)

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई है। सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो के खिलाफ राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की जीत के बाद ट्रंप ने बिना कोई ठोस सबूत दिए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इसके अलावा 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि जो कोई भी चुनावी धांधली का पर्दाफाश करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने में मदद करने वाली जानकारी देगा, उसे 1 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा।

ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप

एक चुनावी रैली के लिए रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील में वोटों की गिनती की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदान का समय दो घंटे बढ़ाने के फैसले की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि वैसे तो उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन यह चुनाव देखने में एक और फिक्स चुनाव जैसा लगा। उन्होंने कहा कि चुनाव विवादों से मुक्त होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से वोटों की गिनती हुई और आखिरी समय में मतदान का समय दो घंटे बढ़ाया गया, वह बेहद अजीब था।

वोटर फ्रॉड का पर्दाफाश करने पर 1 मिलियन डॉलर का इनाम

ब्राजील के चुनाव पर अपनी टिप्पणी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी पिछले चुनाव या होने वाले मिडटर्म चुनाव में वोटर फ्रॉड के बारे में जानकारी देगा, उसे 1 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। हालांकि, यह इनाम तभी मिलेगा जब दोषी व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए और उसे सजा हो जाए।

फ्लेवियो बोल्सोनारो ने पासपोर्ट सौंपा

इधर, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे और चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार, फ्लेवियो बोल्सोनारो ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। वे चुनाव को अमान्य घोषित कराने के लिए कानूनी रास्ते अपना रहे हैं। इस बीच, फेडरल पुलिस के आदेश के बाद, फ्लावियो बोल्सोनारो ने अपने पिता से मिलने के बाद अपना पासपोर्ट सौंप दिया। उनके पिता अभी हाउस अरेस्ट में हैं। हालांकि, फ्लावियो ने देश छोड़कर भागने की किसी भी योजना से साफ इनकार किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

27 Oct 2026, 6:43 AM IST

Published on:

Hindi News / World / वोटर फ्रॉड की जानकारी पर डोनाल्ड ट्रंप देंगे 10 लाख डॉलर, ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में भी लगाया धांधली का आरोप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Israel में आम चुनाव आज: बेंजामिन नेतन्याहू को आइजनोट से मिल रही कड़ी टक्कर, सरकार का गठन कैसे होता है?

Benjamin Netanyahu
विदेश

सऊदी अरब ने सना और लाल सागर के पास किए हवाई हमले, कई जगह हुए धमाके

Saudi Arabia attacks Sanna
विदेश

मसूद पेज़ेशकियान ने मुस्लिम देशों से की अपील, अमेरिका-इज़रायल की आक्रामकता के खिलाफ हो एकजुट

Masoud Pezeshkian
विदेश

रूस के खिलाफ युद्ध के बीच यूक्रेन में 90 दिनों के लिए और बढ़ाया गया मार्शल लॉ

Volodymyr Zelenskyy
विदेश

इज़रायली सेना ने मार गिराए हमास के दो कमांडर

Israel strike on Gaza
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.