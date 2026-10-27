वोटर फ्रॉड की जानकारी पर डोनाल्ड ट्रंप देंगे 10 लाख डॉलर, ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में भी लगाया धांधली का आरोप

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई है। सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो के खिलाफ राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की जीत के बाद ट्रंप ने बिना कोई ठोस सबूत दिए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इसके अलावा 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि जो कोई भी चुनावी धांधली का पर्दाफाश करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने में मदद करने वाली जानकारी देगा, उसे 1 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा।