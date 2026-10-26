इज़रायली सेना ने मार गिराए हमास के दो कमांडर

7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इज़रायल पर किए गए घातक हमले के बाद इजरायली सेना ने गाज़ा में सैन्य अभियान शुरू किया। इसका प्रमुख लक्ष्य हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण है। इज़रायल का मानना है कि हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किए बिना उनके देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) साफ कर चुके हैं कि गाज़ा से उनकी सेना तब तक नहीं हटेगी जब तक हमास सरेंडर न कर दें या उसका पूरी तरह से खात्मा हो जाए। मंगलवार को इज़रायल में चुनाव है और नेतन्याहू के सामने चुनाव में जीत हासिल करना बेहद अहम होगा। हालांकि चुनावी परिणाम जो भी हो, इसका गाज़ा में सैन्य कार्रवाई कर कोई असर नहीं पड़ेगा। गाज़ा में हमास के निरस्त्रीकरण या पूर्ण सरेंडर तक इज़रायल की सैन्य कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। हमास के पास कई रॉकेट्स, भूमिगत सुरंगें (टनल नेटवर्क), हथियार भंडार और प्रशिक्षित आतंकी हैं। इज़रायल ने हमास की सैन्य क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इसका अंत नहीं हुआ है और इसी वजह से इज़रायल की सैन्य कार्रवाई भी जारी है।