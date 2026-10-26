26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

जॉर्डन में सुरक्षाबलों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान मचाया था कत्लेआम

Jordan Church Shooting: जॉर्डन के चर्च पर हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की जान लेने के मामले में सुरक्षाबलों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 26 Oct 2026, 3:11 PM IST

Man in handcuffs

जॉर्डन में सुरक्षाबलों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार (Representational Photo)

जॉर्डन (Jordan) में शुक्रवार, 23 अक्टूबर को एक चर्च पर हुए आतंकी हमले (Terrorist Attack) में 9 लोगों की मौत हो गई। पहले मृतकों की संख्या 7 बताई जा रही थी, जो बाद में बढ़कर 8 हुई और फिर 9। इस आतंकी हमले में 40 लोग घायल हो गए। इस मामले में अब सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने चर्च में कत्लेआम मचाने के आरोप में आज, सोमवार, 26 अक्टूबर को 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मामले की जांच जारी

सुरक्षाबलों ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले की जांच जारी है। हमले के बाद किसी आतंकी संगठन ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि वो किसी आतंकी संगठन के सदस्य ये या नहीं। इस आतंकी हमले के पीछे उनका क्या मकसद था, इस बारे में भी पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। जॉर्डन में गोलीबारी की इस घटना को एक असामान्य सुरक्षा घटना माना गया, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर आतंकी हमले और खासकर ईसाइयों को निशाना बनाने वाले हमले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉर्डन में पहले कभी आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन देश के सुरक्षाबलों ने इस्लामिक चरमपंथी संगठनों द्वारा किए गए कई हमलों की कोशिशों को बार-बार नाकाम किया है।

अंतिम संस्कार के दौरान हुआ था आतंकी हमला

जॉर्डन के करक गवर्नरेट के हमूद गांव में शुक्रवार 23 अक्टूबर को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान तीन आतंकियों ने हमला करते हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि तीनों आतंकी फुटपाथ पर पेड़ों और एक दीवार के पीछे छिपकर चर्च में लोगों पर गोलियाँ चला रहे थे और फिर वो दौड़ते हुए चर्च के अंदर चले गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी रखी। आतंकियों ने कई मिनटों तक गोलीबारी की, जिससे चर्च में हाहाकार मच गया। हमले के समय चर्च में 150-200 लोग मौजूद थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी घटनास्थल से उसी कार में फरार हो गए थे, जिसमें वो आए थे। इस आतंकी हमले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 40 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

26 Oct 2026, 3:11 PM IST

Published on:

Hindi News / World / जॉर्डन में सुरक्षाबलों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान मचाया था कत्लेआम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटों के भीतर ईरान पर हमले कर सकती है अमेरिकी सेना!

Donald Trump
विदेश

Explainer: इजरायल में कल चुनाव- अगर नेतन्याहू हारे तो भारत पर पड़ेगा क्या असर?

Benjamin Netanyahu Political Future
विदेश

‘इज़रायल में चुनावी नतीजों से ईरान को नहीं पड़ता कोई फर्क’, इस्माइल बघाई की दो-टूक

Esmaeil Baghaei
विदेश

हूती विद्रोहियों ने रियाद पर किया मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला, सऊदी अरब ने सना पर की एयरस्ट्राइक्स

Houthis missile strike
विदेश

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नेता पहुंचेंगे तेहरान, क्या इस बातचीत से निकलेगा जंग खत्म होने का रास्ता?

Pakistan Terrorism news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.