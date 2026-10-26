हूती विद्रोहियों ने रियाद पर किया मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला, सऊदी अरब ने सना पर की एयरस्ट्राइक्स

सऊदी अरब की सना पर एयरस्ट्राइक्स से पहले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला किया और इसके लिए मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जानकारी के अनुसार हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागीं। हूतियों के प्रवक्ता ने दावा किया है कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया और ड्रोन्स से सऊदी अरब की तेल की पाइपलाइन्स पर हमले किए गए। हूतियों के इन हमलों से जान-माल का कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसके बारे में जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। हालांकि हूतियों का दावा है कि उनके हमले बिल्कुल सटीक थे।