ब्राजील में लूला ने रचा इतिहास, पहले दौर में पिछड़ने के बाद हासिल की जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई, कैसा रहा है राजनीतिक सफर?

27 अक्टूबर 1945 को ब्राजील के पेर्नाम्बुको में जन्मे लूला ने बचपन में मूंगफली बेची और मजदूरी की। वे मेटलवर्कर बने और इसी दौरान राजनीतिक बैठकों व यूनियन बैठकों में जाने लगे। साल 1969 में वे यूनियन नेतृत्व से जुड़े और बातचीत में माहिर होने के कारण 1975 में, 30 साल की उम्र से पहले ही, यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें करीब एक लाख मजदूरों का समर्थन मिला। साल 1978 से 1980 के बीच सैन्य तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोला। कई बार जेल भी गए। फरवरी 1980 में उन्होंने यूनियन नेताओं, बुद्धिजीवियों और चर्च से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वर्कर्स पार्टी (PT) की स्थापना की। कुछ ही महीनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और करीब एक महीना जेल में रहना पड़ा। 1982 में वे साओ पाउलो के गवर्नर का चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। 1986 में वे सबसे ज्यादा वोटों से संसद के लिए चुने गए। यहीं से उनका राष्ट्रीय राजनीतिक सफर शुरू हुआ, जो आगे चलकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचा।