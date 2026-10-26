Israel Election 2026: इजरायल चुनाव से ठीक पहले ट्रंप का बड़ा बयान: नेतन्याहू को बताया ‘योद्धा प्रधानमंत्री’, वोट देने की अपील की

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “जब आप मतदान के लिए जाएं तो याद रखें कि बिबी एक उत्कृष्ट योद्धा प्रधानमंत्री रहे हैं। बिबी नेतन्याहू को प्रधानमंत्री चुनें, हमें शुरू किया काम पूरा करना है।” उन्होंने एक हफ्ते पहले दिए गए समर्थन को दोहराते हुए कहा कि बिबी और उनका रिश्ता जीत का रहा है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया, जिसमें ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका गया। इसके बाद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो गई, सैन्य और आर्थिक हालत बिगड़ गई। उन्होंने दावा किया कि ईरान में महंगाई 301 फीसदी तक पहुंच गई है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से तेल निर्यात ठप हो गया।⁠