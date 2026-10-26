अमरीकी मिडटर्म चुनाव 2026: 8 भारतवंशी उम्मीदवार मैदान में, जानें कौन कहां से ठोक रहा ताल

US Midterm Elections 2026 : वाशिंगटन। अमरीका में 3 नवंबर को होने वाले मिड-टर्म चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवारों की मौजूदगी चर्चा में है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बीच होने वाले इन चुनावों में अर्थव्यवस्था, महंगाई और ऊर्जा की कीमतें प्रमुख मुद्दे हैं। आठ भारतीय-अमरीकी चेहरे संघीय संसद से लेकर राज्य और स्थानीय निकायों तक अपनी राजनीतिक ताकत आजमाने की तैयारी में है। इनमें रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी से लेकर डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना तक शामिल है। चुनाव में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 और सीनेट की 35 सीटों पर मुकाबला होना है। इसके साथ कई राज्यों में गवर्नर, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव भी होंगे। नतीजे तय करेंगे कि ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में कांग्रेस पर किस दल का नियंत्रण रहेगा।