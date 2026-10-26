सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नेता पहुंचेंगे तेहरान, क्या इस बातचीत से निकलेगा जंग खत्म होने का रास्ता?

गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर बीते हफ्ते भी तेहरान गए थे। वहां उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की थी। ईरानी मीडिया के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने असीम मुनीर के मार्फत अमेरिका को सीधा संदेश दिया था कि जब तक तेहरान की मांगें पूरी नहीं होतीं, वॉशिंगटन से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच प्रमुख मध्यस्थ रहा है। पहले की मध्यस्थता से जून में एक अंतरिम शांति समझौता हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई फिर शुरू होने से यह समझौता जल्द ही टूट गया।