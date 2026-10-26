Explainer: इजरायल में कल चुनाव- अगर नेतन्याहू हारे तो भारत पर पड़ेगा क्या असर?

1 नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता, युद्ध और घरेलू असंतोष का चुनाव पर असर। इजरायल की नई सरकार के साथ भारत को अपने रणनीतिक संबंधों की दिशा तय करनी होगी।

2 इजरायल की चुनावी प्रक्रिया देशभर में पार्टी आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और 120 सदस्यीय नेसेट। चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनने में समय लग सकता है, जिससे नीतिगत फैसलों पर असर पड़ सकता है।

3 गाजा युद्ध हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और युद्ध को लेकर इजरायली जनता की चिंताएं। भारत के लिए क्षेत्रीय स्थिरता, मानवीय मुद्दे और पश्चिम एशिया में अपने हितों का संतुलन जरूरी होगा।

4 ईरान के साथ संघर्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके खिलाफ इजरायल की सैन्य रणनीति। युद्ध बढ़ने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तेल की कीमतों और व्यापार मार्गों पर असर पड़ सकता है।

5 अमेरिका-इजरायल संबंध नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच रणनीतिक मतभेद तथा सैन्य सहयोग का सवाल। अमेरिकी-इजरायली संबंधों में बदलाव का भारत की रक्षा कूटनीति और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है।

6 विपक्ष की रणनीति गादी आइसेनकोट समेत विपक्षी नेताओं का नेतन्याहू को सत्ता से हटाने का प्रयास। नई सरकार बनने पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ इजरायल के संबंधों में बदलाव संभव है।

7 इजरायल की अर्थव्यवस्था महंगाई, आवास और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से जनता पर आर्थिक दबाव। आर्थिक स्थिरता से भारत-इजरायल व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

8 रक्षा सहयोग भारत और इजरायल के बीच रक्षा उपकरणों, सुरक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग के संबंध। सरकार बदलने के बावजूद रक्षा साझेदारी की निरंतरता भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी।

9 भारत-इजरायल व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच 3.93 अरब डॉलर का व्यापार और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत। राजनीतिक स्थिरता से व्यापार, निवेश और मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

10 अरब देशों के साथ संतुलन भारत को इजरायल के साथ करीबी संबंधों के साथ अरब देशों के साथ अपने हित भी सुरक्षित रखने हैं। ऊर्जा आपूर्ति, खाड़ी देशों के साथ व्यापार और वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेगी।

11 लेबनान और सीरिया इजरायल की सैन्य और सुरक्षा नीतियों का व्यापक पश्चिम एशिया पर प्रभाव। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से भारत के व्यापार मार्गों और कूटनीतिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है।