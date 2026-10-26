‘इज़रायल में चुनावी नतीजों से ईरान को नहीं पड़ता कोई फर्क’, इस्माइल बघाई की दो-टूक

बघाई ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि इज़रायल में कोई चुनाव होने वाला है। वहाँ डॉ. स्ट्रेंजलव फिल्म की तरह ही अलग-अलग दलों के बीच ज़्यादा बुराई करने की होड़ मची है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अलग-अलग लोगों के बीच ज़्यादा हत्याएं करने की प्रतियोगिता है। ऐसे माहौल और चुनाव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इज़रायल के शासन की बागडोर किसके हाथ में जाती है, जिसका इतिहास हमारे क्षेत्र में केवल हत्याओं और हिंसा से भरा रहा है। पिछले 80 वर्षों से फिलिस्तीनियों का नरसंहार जारी है। इज़रायली शासन का दूसरों को धमकाना और हताशा में ऐसी बयानबाजी करना, इसी शासन की बुराई का एक हिस्सा है।"