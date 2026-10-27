चर्च पर हमले का बदला लेने सीरिया पर जॉर्डन की एयरस्ट्राइक, 3 बच्चों समेत 7 की मौत

सीरिया की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, जॉर्डन की वायुसेना ने दक्षिणी प्रांतों दारा और सुवेदा में हवाई हमले किए। ग्रामीण दारा में एक तंबू पर हुए हमले में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें तीन बच्चे और एक महिला शामिल थी। इसके अलावा, अलग-अलग हमलों में दो बुजुर्गों की भी जान चली गई। इन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं।

वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन की वायुसेना का कहना है कि इस कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए और उनके वाहन नष्ट किए गए हैं। हालांकि, जॉर्डन ने उन समूहों की सटीक पहचान या ठिकानों का खुलासा नहीं किया है। सीरिया सरकार ने आरोप लगाया है कि यह हमला बिना किसी पहले की सूचना के किया गया था। जिसके बाद सीरिया ने जॉर्डन के साथ अपनी मुख्य सीमा चौकी को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है।