सऊदी अरब ने सना और लाल सागर के पास किए हवाई हमले, कई जगह हुए धमाके

सऊदी अरब की एयरफोर्स ने यमन की हूती विद्रोही नियंत्रित राजधानी सना और लाल सागर के तटीय इलाकों में कई भीषण हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद कई जगह धमाके हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी सना के निवासियों ने बताया कि उन्होंने आस-पास करीब चार ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनी, जिनसे रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। इन धमाकों के कारण कई घरों-इमारतों की खिड़कियाँ टूट गईं। हूतियों के सैन्य ठिकानों के पास स्थित घरों को भी इन हमलों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि सना और लाल सागर के पास स्थित तटीय इलाकों में सऊदी अरब के हवाई हमलों में लोग हताहत भी हुए हैं, पर आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।