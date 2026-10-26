26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटों के भीतर ईरान पर हमले कर सकती है अमेरिकी सेना!

Iran-US War: ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग छिड़ने पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या है यह अपडेट? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 26 Oct 2026, 4:21 PM IST

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप (File Photo/ANI)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद फिर युद्ध शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। इसी बीच अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।

डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटे के भीतर…

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने देश के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से आदेश मिलने के 96 घंटों के भीतर ईरान के खिलाफ फिर से हमले कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए और संभव रूप से बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों को अंजाम देने के लिए मिडिल ईस्ट में पर्याप्त अमेरिकी बल तैनात किए गए हैं।

अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बड़ा हो सकता है दायरा

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई का दायरा ईरान के रडार, मिसाइल लॉन्चर और अन्य सैन्य संपत्तियों पर किए जाने वाले सीमित हमलों से काफी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का संभावित सैन्य अभियान बड़े लेवल पर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य योजना से जुड़ी आंतरिक चर्चाओं की जानकारी रखने वाले अन्य मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस आकलन से सहमति जताई है। इनमें से कुछ का मानना ​​है कि सवाल यह नहीं है कि ट्रंप आदेश देंगे या नहीं, बल्कि यह है कि वह यह आदेश कब देंगे।

कब आदेश दे सकते हैं ट्रंप?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप साल के अंत से पहले कभी भी आदेश दे सकते हैं। हालांकि अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के बाद ऐसा होने की सबसे ज़्यादा संभावना है।

अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा यह सैन्य अभियान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का अगला सैन्य अभियान आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरानी सेना अब अमेरिकी सैन्य रणनीतियों से बहुत अच्छे से वाकिफ हो गई है, जिससे अमेरिकी सेना के लिए अपने सभी तय लक्ष्यों को तबाह करना मुश्किल हो गया है। हालांकि अमेरिकी सेना और पेंटागन के अधिकारी ईरान में लक्ष्यों की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकाने और परमाणु सुविधाएं शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

यूएसए

world news

World News in Hindi

Updated on:

26 Oct 2026, 4:21 PM IST

Published on:

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटों के भीतर ईरान पर हमले कर सकती है अमेरिकी सेना!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Explainer: इजरायल में कल चुनाव- अगर नेतन्याहू हारे तो भारत पर पड़ेगा क्या असर?

Benjamin Netanyahu Political Future
विदेश

‘इज़रायल में चुनावी नतीजों से ईरान को नहीं पड़ता कोई फर्क’, इस्माइल बघाई की दो-टूक

Esmaeil Baghaei
विदेश

जॉर्डन में सुरक्षाबलों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान मचाया था कत्लेआम

Man in handcuffs
विदेश

हूती विद्रोहियों ने रियाद पर किया मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला, सऊदी अरब ने सना पर की एयरस्ट्राइक्स

Houthis missile strike
विदेश

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नेता पहुंचेंगे तेहरान, क्या इस बातचीत से निकलेगा जंग खत्म होने का रास्ता?

Pakistan Terrorism news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.