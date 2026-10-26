डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटों के भीतर ईरान पर हमले कर सकती है अमेरिकी सेना!

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई का दायरा ईरान के रडार, मिसाइल लॉन्चर और अन्य सैन्य संपत्तियों पर किए जाने वाले सीमित हमलों से काफी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का संभावित सैन्य अभियान बड़े लेवल पर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य योजना से जुड़ी आंतरिक चर्चाओं की जानकारी रखने वाले अन्य मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस आकलन से सहमति जताई है। इनमें से कुछ का मानना ​​है कि सवाल यह नहीं है कि ट्रंप आदेश देंगे या नहीं, बल्कि यह है कि वह यह आदेश कब देंगे।