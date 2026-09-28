बेनजीर की आत्मकथा से: किसकी मौत पर पाकिस्तान में बंटी मिठाइयां, मुफ्त खिलाए गए पान?

बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा ‘डॉटर ऑफ डेस्टिनी’ में लिखा है- मैंने फरीदा से पूछा, इसका क्या मतलब है? उसने धीरे से कहा, यह जनरल जिया का प्लेन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था किजनरल जिया वाकई मारे गए? इसके बजाए, मुझे लगा कि वह भाग गए हैं; मुझे याद आया कि उन्होंने ठीक एक महीने पहले अपने और अपने परिवार के लिए इम्युनिटी (सुरक्षा की गारंटी) के बदले आम चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिया का दौर खत्म हो गया है? मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, उस पत्रकार को फोन लगाओ। पत्रकार ने घबराते हुए अपनी बात दोहराई। उसने कहा, जनरल जिया का प्लेन गायब हो गया है। रेडियो संपर्क टूट गया है। मैंने ज़ोर देकर पूछा, गायब होने का क्या मतलब है? क्या प्लेन ईरान, भारत या अफगानिस्तान चला गया है? क्या जिया अपनी मर्ज़ी से गए हैं या प्लेन हाईजैक हो गया है? क्या जानकारी है? वह बेचारा इतना डरा हुआ था कि ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रहा था। बस इतना कहा कि आज दोपहर प्लेन इस्लामाबाद वापस नहीं पहुंचा। तीन घंटे पहले उड़ान भरने के बाद से कोई रेडियो संपर्क नहीं हुआ है।