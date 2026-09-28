Myanmar Airstrike: म्यांमार में विद्रोही सेना ने कर दिया एयर स्ट्राइक, युद्धग्रस्त राखाइन में 33 की मौत, 36 लोग घायल

Myanmar News: म्यांमार के युद्धग्रस्त राखाइन राज्य में सोमवार को एक बाजार के पास हुए सैन्य हवाई हमले में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हुए हैं। यह जानकारी इलाके पर नियंत्रण रखने वाले विद्रोही संगठन अराकान आर्मी और स्थानीय राहतकर्मी वाई हुन आंग ने दी है। यह हमला बांग्लादेश की सीमा से लगे राखाइन राज्य के क्यौक्ताव शहर में हुआ। आपको बता दें कि राखाइन राज्य में अराकान आर्मी और म्यांमार सेना के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है।