क्या ब्रिटेन में सैन्य अड्डे को उड़ाने की साजिश रच रहा था ईरान? 5 ब्रिटिश नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद तेहरान का आया जवाब

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान। (सोर्स-आईएएनएस)
Iran UK embassy statement: ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ब्रिटिश नागरिक हैं और इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है। ये गिरफ्तारी रॉयल एयरफोर्स के फेयरफोर्ड अड्डे से जुड़ी एक शक वाली बड़ी साजिश के मामले में हुई है।
इस अड्डे का इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है। ऐसी अटकलें हैं कि ईरान इस ठिकाने को निशाना बनाने वाला था। हालांकि, पांच ब्रिटिश नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद ईरान ने जवाब दिया है।
ईरान के ब्रिटेन स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि कुछ ब्रिटिश लोगों और मीडिया ने बिना किसी सबूत के ईरान को इस मामले से जोड़ने की कोशिश की है।
दूतावास ने इन अफवाहों को पूरी तरह झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही दूतावास ने चेतावनी भी दी कि अगर मीडिया गलत खबरें फैलाता रहा तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे।
दूतावास ने ब्रिटिश मीडिया पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर गलत कहानी गढ़ रहे हैं। उधर, पुलिस ने अभी तक इन पांच युवकों के नाम या और कोई डिटेल जारी नहीं की है। जांच जारी है।
अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वाकई कोई साजिश थी या सिर्फ शक की बुनियाद पर कार्रवाई हुई। यह घटना ब्रिटेन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर चर्चा छेड़ रही है।
ईरानी दूतावास के बयान में जोर देकर कहा गया कि ऐसी अफवाहें न सिर्फ गलत हैं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों और मीडिया से अपील की कि तथ्यों के आधार पर बात करें, न कि अनुमान पर।
अभी तक ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें ईरान का नाम लिया गया हो। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ही मीडिया में अटकलें शुरू हुईं। इन्हीं अटकलों का जवाब देने के लिए ईरान का दूतावास आगे आया।
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