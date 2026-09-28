क्या ब्रिटेन में सैन्य अड्डे को उड़ाने की साजिश रच रहा था ईरान? 5 ब्रिटिश नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद तेहरान का आया जवाब

Iran UK embassy statement: ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ब्रिटिश नागरिक हैं और इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है। ये गिरफ्तारी रॉयल एयरफोर्स के फेयरफोर्ड अड्डे से जुड़ी एक शक वाली बड़ी साजिश के मामले में हुई है।