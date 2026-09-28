बांग्लादेश की नदियों से पिछले 20 महीनों में बरामद हुए 920 शव

शेख हसीना (Sheikh Hasina) की अवामी लीग (Awami League) पार्टी ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट शेयर करते हुए बांग्लादेश की लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अवामी लीग ने आरोप लगाया कि अभी भी सैकड़ों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। न कोई नाम, न कोई इंसाफ और न ही उन परिवारों को कोई सुकून मिल पाया है जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। अपराधी अपने शिकार को पानी में फेंक देते हैं, यह जानते हुए कि सिस्टम बिना किसी जवाब के सबूतों और अक्सर लाशों को भी दबा देगा। अवामी लीग ने कहा कि 5 अगस्त 2024 (शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने का दिन) के बाद मरने वाले सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए हैं और ज़िंदा लोग निशाने पर हैं।