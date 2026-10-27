चक्रवाती तूफान अर्नब: एयर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, विशाखापट्टनम-विजयवाड़ा की उड़ानों पर संकट

चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए आंध्र प्रदेश में बड़े स्तर पर बचाव और राहत तैयारियां की गई हैं। शुरुआती आकलन के अनुसार, 16 जिले इसकी संभावित दिशा में हैं। इनमें 2,460 राजस्व गांव और 92 शहरी क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन ने 1,763 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार रखे हैं। जिला और मंडल स्तर पर 2,907 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जबकि राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के लिए 3,185 नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है। संवेदनशील आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए 2,107 स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड इकाइयों में निकासी प्रक्रिया सक्रिय की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें 11 अति संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाया जा सके।