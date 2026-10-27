​​​​​Pune Graduate Election: पुणे स्नातक चुनाव में हर्षदा देशमुख जाधव का जीत का दावा, बोलीं- बढ़ा मतदान बदलाव का संकेत

हर्षदा ने बताया कि मतगणना के दौरान मतपत्रों पर लिखे कई संदेश भी पढ़ने को मिले। कुछ संदेशों में बेरोजगारी के कारण स्नातकों की शादी में आ रही परेशानियों का जिक्र था। कुछ मतदाताओं ने यह भी लिखा कि स्नातकों के लिए काम नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ संदेशों में बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। इन संदेशों से पता चलता है कि पढ़े-लिखे युवाओं के सामने रोजगार सहित कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को चुनाव जीतने वाले विधायक को गंभीरता से उठाना चाहिए।