Mumbai News: ड्यूटी पर जाते समय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की मौत, गाड़ी में आराम करने के लिए आंखें बंद की, फिर नहीं उठे

मंगलवार को वे ड्यूटी के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपने साथ मौजूद चालक और ऑपरेटर को बताया कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने आराम करने के लिए तकिया मांगा और गाड़ी में ही लेट गए। कुरार पुलिस थाने पहुंचने पर चालक ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद चालक ने उन्हें हाथ से हिलाकर उठाने की कोशिश की। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था और मुंह से झाग निकल रहा था। चालक और ऑपरेटर उन्हें तुरंत पठाणवाड़ी स्थित डीएनए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार मौत की वजह हार्ट अटैक माना जा रहा है।