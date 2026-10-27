हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दर्शन से पहले देनी होगी देवी-देवता के प्रति श्रद्धा की लिखित गारंटी

हाईकोर्ट ने मंदिरों में कुछ नेताओं के प्रवेश से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन जरूरी है। अदालत ने मीनाक्षी मंदिर में विधायक बदरुद्दीन मुस्तफा के प्रवेश और तिरुचेंदूर मंदिर में एक ईसाई मंत्री के बिना लिखित आश्वासन प्रवेश करने की घटना का भी उल्लेख किया।