रात रुकने पर रोक, 5 बजे तक रैली: रामलीला मैदान को लेकर कांग्रेस और दिल्ली पुलिस आमने-सामने

दिल्ली पुलिस ने आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि रैली 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाए, जिसके तुरंत बाद लोगों का वहां से जाना शुरू हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कार्यक्रम का समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, रैली से पहले या बाद में रामलीला मैदान में किसी के भी रात रुकने पर रोक लगा दी गई है।