27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

रात रुकने पर रोक, 5 बजे तक रैली: रामलीला मैदान को लेकर कांग्रेस और दिल्ली पुलिस आमने-सामने

Congress Rally Delhi: दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए NOC जारी कर दिया है। रैली शाम 5 बजे तक खत्म करनी होगी और रात रुकने पर रोक रहेगी। कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रोके जाने का आरोप लगाया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 27 Oct 2026, 5:16 PM IST

Congress Protest Delhi

रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को पुलिस की हरी झंडी, लेकिन शर्तें लागू,(Photo Source@ChatGpt)

Congress Rally Delhi: दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए कानून-व्यवस्था के नजरिए से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर दिया है। हालांकि, इसके लिए जमीन के मालिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना और कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन शर्तों में रैली का शाम 5 बजे तक समाप्त होना और कार्यक्रम स्थल पर रात रुकने पर प्रतिबंध शामिल है।

केंद्रीय जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय ने एक पत्र के जरिए पार्टी मुख्यालय के प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य मनीष चतरथ को सूचित किया कि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान बुक करने के अनुरोध पर विचार किया गया है। यह रैली 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जानी है।

कांग्रेस का आरोप, पुलिस ने रोका काम

इससे पहले दिन में, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के उस विरोध प्रदर्शन की तैयारियों को रोक दिया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया जाना था। यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर था।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम की तैयारियों में पुलिस का दखल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान का उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन सप्ताहांत पर पुलिसकर्मियों ने वहां चल रहे बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के काम को रोक दिया।

रात को रुकने की इजाजत नहीं

दिल्ली पुलिस ने आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि रैली 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाए, जिसके तुरंत बाद लोगों का वहां से जाना शुरू हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कार्यक्रम का समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, रैली से पहले या बाद में रामलीला मैदान में किसी के भी रात रुकने पर रोक लगा दी गई है।

स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), कमला मार्केट के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) या ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा, रामलीला मैदान के अलावा किसी अन्य जगह की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं होगी।

‘ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक नहीं थमेगा विरोध,’ राहुल गांधी ने किया ऐलान; SIR को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा

ये भी पढ़ें
Rahul gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Oct 2026, 5:16 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / रात रुकने पर रोक, 5 बजे तक रैली: रामलीला मैदान को लेकर कांग्रेस और दिल्ली पुलिस आमने-सामने

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें’, अपनी किताब पर बोलते हुए सोनिया गांधी ने किया बड़ा खुलासा

Sonia Gandhi Book
राष्ट्रीय

मोजतबा खामेनेई की दो टूक: दुश्मन की हताशा ईरान के राष्ट्रीय प्रतिरोध का नतीजा

Iran Security Policy
राष्ट्रीय

Mumbai News: ड्यूटी पर जाते समय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की मौत, गाड़ी में आराम करने के लिए आंखें बंद की, फिर नहीं उठे

Mumbai Police News
राष्ट्रीय

कर्नाटक में 115 दिन चली SIR प्रक्रिया, 99.32 लाख मतदाताओं के नाम कटे; सूची से बाहर हुए लोग अब भी कर सकते हैं आवेदन

Karnataka SIR
राष्ट्रीय

हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दर्शन से पहले देनी होगी देवी-देवता के प्रति श्रद्धा की लिखित गारंटी

Temple Entry
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.