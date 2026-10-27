27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक नहीं थमेगा विरोध,’ राहुल गांधी ने किया ऐलान; SIR को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा

राहुल गांधी ने ‘वोट अधिकार जीने का अधिकार’ जनसुनवाई में SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से गरीबों के नाम हटाकर उनके मतदान के अधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष के आंदोलन जारी रखने की बात कही।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Updated: 27 Oct 2026, 2:58 PM IST

Rahul gandhi

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Rahul Gandhi on SIR: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को ‘वोट अधिकार जीने का अधिकार’ जनसुनवाई में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि SIR के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है।

उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक का वोट देने का अधिकार है, लेकिन देश में करोड़ों लोगों के इस अधिकार को छीना जा रहा है। गरीब लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और उनसे उनके मतदान का अधिकार छीन लिया जा रहा है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमने ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे हैं, लेकिन वे उनका जवाब नहीं देते। लेकिन हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते और जब तक विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगा। 

लोगों को मतदान से किया जा रहा वंचित

जनसुनवाई को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के जरिए देश में करोड़ों लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हम लंबे समय से यह मुद्दा उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश यह समझने लगा है कि उच्चतम स्तर पर वोटों की चोरी की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा नया भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, जो केवल कुछ चुनिंदा अरबपतियों का हो। ऐसे भारत में आम नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं होंगे और गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह एक ऐसा देश बनाने की कोशिश हो रही है, जो केवल अरबपतियों के हितों की सेवा करे।

विपक्ष की 1 नवंबर की रैली के विरोध में BJP ने बनाया प्लान, कर दिया बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
BJP March

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Oct 2026, 2:58 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक नहीं थमेगा विरोध,’ राहुल गांधी ने किया ऐलान; SIR को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Maharashtra News: महाराष्ट्र के 4.15 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ, दिवाली से पहले सरकार का बड़ा फैसला

Maharashtra Farmers News
राष्ट्रीय

पटना से ट्रेन में लापता हुए जन सुराज के देवपालिक गुप्ता की मौत, झारखंड के जंगल में मिला शव

jan suraaj
राष्ट्रीय

1 नवंबर की रैली पर आमने-सामने भाजपा और कांग्रेस, शाहनवाज हुसैन बोले-राहुल गांधी चाहे रिटायर हो जाएं, मोदी को नहीं हटा सकते

Shahnawaz Hussain
राष्ट्रीय

विपक्ष की 1 नवंबर की रैली के विरोध में BJP ने बनाया प्लान, कर दिया बड़ा ऐलान

BJP March
राष्ट्रीय

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां छिप रहे हैं? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पूछा सवाल

Priyank Kharge latest News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.