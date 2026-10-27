‘ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक नहीं थमेगा विरोध,’ राहुल गांधी ने किया ऐलान; SIR को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा

राहुल गांधी ने ‘वोट अधिकार जीने का अधिकार’ जनसुनवाई में SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से गरीबों के नाम हटाकर उनके मतदान के अधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष के आंदोलन जारी रखने की बात कही।

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