विपक्ष की 1 नवंबर की रैली के विरोध में BJP ने बनाया प्लान, कर दिया बड़ा ऐलान

SIR Controversy: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे को लेकर सियासी गरगर्मी तेज है। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को दिल्ली के चांदनी चौक में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ पदायात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस पदयात्रा में 15 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।