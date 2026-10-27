27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CEC ज्ञानेश कुमार ECI के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए दिया 10 दिन का समय

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामकाज और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। याचिकाकर्ता राकेश सिंह को आयोग के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Updated: 27 Oct 2026, 1:21 PM IST

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट। (File Photo- Patrika)

Supreme Court hearing: सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। यह समय याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के अनुरोध पर दिया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग का जवाब कल रात ही मिला है और विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए।

याचिका में क्या है आरोप

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई अहम नीतिगत मामलों में एकतरफा फैसले लिए हैं, जो आम सहमति या बहुमत से लिए जाने चाहिए थे। विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं।

याचिकाओं में कहा गया है कि इस संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली को दरकिनार करके मनमाने फैसले लिए गए, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया 10 दिन का समय

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बेंच को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने काफी देरी के बाद कल रात ही अपना औपचारिक जवाब दाखिल किया है। उन्होंने दलील दी कि न्याय के हित में आयोग के जवाब का विश्लेषण करने और अपना जवाब तैयार करने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।

इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए बेंच ने याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दे दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिन की अवधि पूरी होने और दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही होगी।

राहुल गांधी और विपक्षी दलों की याचिकाओं पर ECI को नोटिस

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है। इनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं। इन याचिकाओं में मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है।

इसके अलावा, उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज में कथित प्रशासनिक और चुनावी अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

‘पहले ब्रेकिंग बैड, अब प्रिजन ब्रेक’, तमिलनाडु जेल ब्रेक पर स्टालिन का CM विजय पर तंज, बोले- 1995 के बाद की सबसे बड़ी चूक

ये भी पढ़ें
Tamil Nadu jailbreak

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

27 Oct 2026, 1:21 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / CEC ज्ञानेश कुमार ECI के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए दिया 10 दिन का समय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां छिप रहे हैं? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पूछा सवाल

Priyank Kharge latest News
राष्ट्रीय

ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट शेयर करने वाली छात्रा को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, बताई ये वजह

Bombay High Court News
मुंबई

Guwahati Firing Case : होटल की लीज, किराए का झगड़ा और फिर गोलियों की गूंज…गुवाहाटी में 5 हत्याओं की पूरी इनसाइड स्टोरी

Guwahati Firing Case
राष्ट्रीय

'पहले ब्रेकिंग बैड, अब प्रिजन ब्रेक', तमिलनाडु जेल ब्रेक पर स्टालिन का CM विजय पर तंज, बोले- 1995 के बाद की सबसे बड़ी चूक

Tamil Nadu jailbreak
राष्ट्रीय

पंजाब विधानसभा में AAP-कांग्रेस विधायक के बीच तीखी बहस, मंत्री बलबीर सिंह बोले- मुझे बोलने नहीं दिया

AAP Congress Clash
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.