मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा ‘मोदी का बाप’ कहने का पवन खेड़ा ने बताया मतलब, जानें क्या कहा?

खरगे के बयान पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस कितनी गिर चुकी है। कांग्रेस अब कोई राजनीतिक दल नहीं रह गई है; यह एक परजीवी बन गई है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। एक बार उन्होंने उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा था और जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया था। अब, उनके पिता का जिक्र करके और उनका अपमान करके, उन्हें आने वाले दिनों में भारत की जनता से जवाब मिलेगा।