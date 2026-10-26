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मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा ‘मोदी का बाप’ कहने का पवन खेड़ा ने बताया मतलब, जानें क्या कहा?

Mallikarjun Kharge Controversial Statement: मल्लिकार्जुन खरगे के ‘मोदी का बाप’ वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने खरगे का बचाव करते हुए कहा कि इस बयान का मतलब जैविक पिता नहीं, बल्कि वैचारिक पिता यानी RSS से है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से उत्तराखंड में हुए ‘शुद्धिकरण’ के मुद्दे पर माफी मांगने की मांग की।
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भारत

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Ashib Khan

Updated: 26 Oct 2026, 1:43 PM IST

Pawan Khera on Mallikarjun Kharge statement

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का किया बचाव (Photo-IANS)

Mallikarjun Kharge Modi Remark: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा ‘मोदी का बाप’ वाले बयान पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं विवाद बढ़ने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबसे पहले उत्तराखंड में हुए 'शुद्धिकरण' के मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। मोदी का 'बाप' कहने का मतलब जैविक पिता (जन्म देने वाला पिता) नहीं है, बल्कि वैचारिक पिता है। यानी वह मूल संगठन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) है। वे भी जाएंगे।

बीजेपी कर रही प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को लेकर बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर पार्टी प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पटना में एक खाली हॉल में प्रधानमंत्री के परिवार का अपमान किया। आज हमारे पूर्वांचल मोर्चा और युवा मोर्चा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बार भी फोन करके कार्यकर्ताओं को आने के लिए नहीं कहा, फिर भी हमारे इतने सारे कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक खरगे माफी नहीं मांग लेते।

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले खरगे पहले व्यक्ति नहीं हैं; वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अब भाजपा के कार्यकर्ता और देश के राष्ट्रवादी युवा तब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक वे गांधी परिवार को राजनीतिक रूप से पूरी तरह खत्म नहीं कर देते।

बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा?

खरगे के बयान पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस कितनी गिर चुकी है। कांग्रेस अब कोई राजनीतिक दल नहीं रह गई है; यह एक परजीवी बन गई है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। एक बार उन्होंने उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा था और जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया था। अब, उनके पिता का जिक्र करके और उनका अपमान करके, उन्हें आने वाले दिनों में भारत की जनता से जवाब मिलेगा।

वहीं राज्य सभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन पीएम मोदी के दिवंगत पिता के बारे में की गई टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है; इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और उसका 'INDI' गठबंधन राजनीति के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं।

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26 Oct 2026, 1:43 PM IST

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