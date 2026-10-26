मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर बोले मंत्री मंगल प्रभात लोढा – विनाश काले विपरीत बुद्धि

वहीं, नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने खरगे के बयान को सीधे तौर पर राहुल गांधी की सोच से जोड़ा। अरुण सिंह ने कहा कि देश को यह समझना होगा कि यह बयान सिर्फ मल्लिकार्जुन खरगे का नहीं, बल्कि राहुल गांधी का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, देश की जनता और लोकतंत्र का लगातार अपमान करना और गाली देना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। वे देश के भीतर असंतोष और उपद्रव भड़काने में लगे हुए हैं।