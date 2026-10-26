अनंत सिंह के बाद जेडीयू ने उनकी पत्नी नीलम देवी को भी दिया बड़ा झटका, मंत्री का जाएगा दर्जा

शनिवार को पार्टी से निष्कासित होने के बाद विधायक अनंत सिंह ने रविवार को इस मामले में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने पार्टी और वरिष्ठ नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही अनुज सिंह पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जेडीयू का आगामी चुनावों में खाता भी नहीं खुलेगा। अनंत सिंह (Ananat Singh) ने आगे कहा कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) भगवान थे, इसलिए इतने दिन पार्टी चल गई। नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी खत्म हो गई।