दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग, छत से उठा काले धुएं का गुबार, मौके पर पहुंचीं दमकल की 6 गाड़ियां

शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना के समय नॉर्थ ब्लॉक की छत पर तकनीकी मरम्मत और वेल्डिंग का काम चल रहा था। पुलिस और दमकल अधिकारियों का मानना ​​है कि वेल्डिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली होगी, जिससे आग लग गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह एक छोटी घटना थी जिसे समय रहते काबू में कर लिया गया, इससे सरकारी कामकाज या इमारत में मौजूद किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर कोई असर नहीं पड़ा। मामले की आगे तकनीकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं