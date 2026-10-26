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दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग, छत से उठा काले धुएं का गुबार, मौके पर पहुंचीं दमकल की 6 गाड़ियां

दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में सोमवार को मरम्मत कार्य के दौरान AC बॉयलर में आग लग गई। धुआं उठने की सूचना के बाद दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Updated: 26 Oct 2026, 12:33 PM IST

Delhi North Block Fire

नॉर्थ ब्लॉक से उठता धुआं (फ़ोटो- X@milinddeora)

Delhi North Block Fire: राजधानी दिल्ली में सेंट्रल सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में सोमवार सुबह मरम्मत कार्य के दौरान अचानक आग लग गई। छत से उठते घने काले धुएं को देखकर वहां मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत मौके पर दमकल की छह गाड़ियां भेजीं। समय रहते की गई कार्रवाई से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने या कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है।

छत पर लगे AC बॉयलर यूनिट में लगी आग

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, सुबह करीब 11:10 बजे कंट्रोल रूम को एक इमरजेंसी कॉल मिली, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक की इमारत से धुआं निकलने की जानकारी दी गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल की छह गाड़ियां रवाना कर दी गईं। जांच में पता चला कि आग छत पर लगे एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम की बॉयलर यूनिट में लगी थी। घटना के समय छत पर मरम्मत और वेल्डिंग का काम चल रहा था, जहां कई मजदूर मौजूद थे। मौके पर मौजूद मजदूरों और वहां पहुंची दमकल टीम ने तुरंत आग बुझा दी।

सांसद मिलिंद देवरा ने सोशल मीडिया पर धुएं की तस्वीर साझा की

घटना के समय, संसद जा रहे शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से आसमान में उठता काला धुआं देखा। उन्होंने सुबह 11:12 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी एक तस्वीर साझा की। सांसद देवरा ने बताया कि संसद जाते समय उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से घना धुआं निकलते देखा, जिससे आग लगने का अंदेशा हुआ। उन्होंने सभी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उम्मीद जताई कि आपातकालीन सेवाएं तुरंत राहत कार्य शुरू करेंगी।

मरम्मत और वेल्डिंग के काम के दौरान शॉर्ट सर्किट की आशंका

शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना के समय नॉर्थ ब्लॉक की छत पर तकनीकी मरम्मत और वेल्डिंग का काम चल रहा था। पुलिस और दमकल अधिकारियों का मानना ​​है कि वेल्डिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली होगी, जिससे आग लग गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह एक छोटी घटना थी जिसे समय रहते काबू में कर लिया गया, इससे सरकारी कामकाज या इमारत में मौजूद किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर कोई असर नहीं पड़ा। मामले की आगे तकनीकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं

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Updated on:

26 Oct 2026, 12:33 PM IST

Published on:

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