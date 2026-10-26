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अनंत सिंह के रवैये पर नीतीश कुमार के करीबी श्याम रजक बोले, ‘अपना भी भविष्य देखते तो नहीं करते गलती’

जदयू से निष्कासित अनंत सिंह की भविष्यवाणी पर श्याम रजक का पलटवार। बोले, ज्योतिष बनने चले हैं तो अपना भविष्य भी देख लेते। पढ़ें पूरी खबर।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Updated: 26 Oct 2026, 1:41 PM IST

Anant Singh Expelled

JDU से निष्कासित होने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पार्टी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने पार्टी से निष्कासित विधायक अनंत सिंह की भविष्यवाणी पर पलटवार किया है। जदयू नेता श्याम रजक ने कहा कि अनंत सिंह ज्योतिष बनने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, श्याम रजक ने कहा कि अगर वे ज्योतिष रहते तो अपना भविष्य भी देख लेते और ऐसी गलत नहीं करते।

अनंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निकाला गया

मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इस कार्रवाई के बाद अनंत सिंह ने मीडिया में बयान दिया कि आगामी चुनावों में जदयू की स्थिति बेहद खराब होगी और पार्टी को 10-12 सीटों पर भी जीत हासिल करने में मुश्किल होगी।

श्याम रजक बोले- अनंत सिंह ज्योतिष बनने का प्रयास कर रहे हैं

अनंत सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए श्याम रजक ने कहा कि वह शायद ज्योतिष बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वे ज्योतिष रहते तो अपना भविष्य भी देख लेते और ऐसी गलत नहीं करते। वे अब कहीं जाएं और ज्योतिष का अध्ययन करें। इसके बाद ही ऐसे बयान देने का काम करें।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू मजबूत है: श्याम रजक

श्याम रजक ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू मजबूत है और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक 'विकसित भारत' का संकल्प लेकर चल रहे हैं और यह बिहार में विकास के बिना पूरा होगा। नीतीश कुमार और जदयू के बिना भी 'बिहार विकसित' नहीं हो सकता है। इसलिए बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है।

अनंत सिंह के निकाले जाने पर आई जदयू की प्रतिक्रिया

उधर, बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने अनंत सिंह को जदयू छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर कहा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल खुलकर विरोध करे या कोई विधायक अपने ही पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करे तो कैसे कोई भी राजनीतिक दल बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए उनको निकाला गया है। संजय सरावगी ने एनडीए गठबंधन पर कहा कि एनडीए अटूट है। अभी तीन चौथाई बहुमत से हमने सरकार बनाई और वर्तमान में हमारी सरकार चल रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अनंत सिंह के निष्कासन पर कहा कि हर पार्टी का अपना संवैधानिक अधिकार है। इसलिए जो भी निर्णय है, वो सभी के सामने है।

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Updated on:

26 Oct 2026, 1:41 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / अनंत सिंह के रवैये पर नीतीश कुमार के करीबी श्याम रजक बोले, ‘अपना भी भविष्य देखते तो नहीं करते गलती’

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