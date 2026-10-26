खरगे के बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले- 100 चुनाव हारने के बाद भी सदमे से नहीं उबरी कांग्रेस

Nishikant Dubey- Mallikarjun Kharge: नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी उस सदमे से नहीं उबर पाई है। दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की स्थिति बिगड़ चुकी है और उसके शीर्ष नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर राहुल गांधी तक शामिल हैं।