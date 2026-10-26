मनोज जरांगे के बदले सुर, पहले एकनाथ शिंदे पर साध रहे थे निशाना, अब बोले- उनके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार

हालांकि इस ऑडियो क्लिप की सत्यता और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुछ राजनीतिक नेताओं की ओर से यह आशंका भी जताई जा रही है कि क्लिप एआई की मदद से तैयार की गई हो सकती है। इसकी वास्तविकता तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मनोज जरांगे ने मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय से भी व्यापक जांच करने वाली कोई एजेंसी है, तो उससे जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मामले पर ध्यान देने और सच्चाई जनता के सामने लाने की मांग की। कथित ऑडियो क्लिप में किए गए दावों की पुष्टि, उसकी तकनीकी जांच और संबंधित लोगों की भूमिका की निष्पक्ष पड़ताल के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।